Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Последствия непогоды устраняют в Стругах Красных

Восстановительные работы после непогоды проводят в Стругах Красных, сообщил глава округа Александр Волков.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Александра Волкова

«Проезды по улицам посёлка очищены от упавших веток и деревьев. К выполнению работ привлечены все необходимые силы и средства. Мы прилагаем все усилия для восстановления электроснабжения», – написал он в своём Telegram-канале.

Также все обращения граждан в связи с последствиями урагана находятся на контроле.

Напомним, 31 июля последствия непогоды были зафиксированы в Пушкиногорском округе. Кроме того, вчера Струги Красные и другие муниципалитеты оказались во власти неблагоприятной погоды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2025

В России открыт предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura 80
01 августа 2025

Капремонт моста через реку Пенную завершают в Островском районе
01 августа 2025

Празднование Дня посёлка отменили в Стругах Красных из-за урагана
01 августа 2025

Недетские расходы: в какую сумму обойдутся VIP-роды и беби-шопинг
01 августа 2025

Глава Себежского района – о последствиях урагана: Идрице нанесён большой урон
01 августа 2025

Новые антимошеннические меры начали действовать в России
01 августа 2025

По колено в воде: в Псковской области энергетики ликвидируют последствия шторма
01 августа 2025

О благоустройстве Мирожского монастыря поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...