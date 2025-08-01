Последствия непогоды устраняют в Стругах Красных

12:09, 01 августа 2025, ПАИ

Восстановительные работы после непогоды проводят в Стругах Красных, сообщил глава округа Александр Волков.

«Проезды по улицам посёлка очищены от упавших веток и деревьев. К выполнению работ привлечены все необходимые силы и средства. Мы прилагаем все усилия для восстановления электроснабжения», – написал он в своём Telegram-канале.

Также все обращения граждан в связи с последствиями урагана находятся на контроле.

Напомним, 31 июля последствия непогоды были зафиксированы в Пушкиногорском округе. Кроме того, вчера Струги Красные и другие муниципалитеты оказались во власти неблагоприятной погоды.