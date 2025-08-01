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Общество

Массовые проверки водителей пройдут в Пскове

Массовые проверки водителей пройдут на перекрёстке улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове 2 августа с 13:00 до 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Проверки пройдут в целях предупреждения грубых нарушений ПДД и стабилизации дорожной обстановки в городе. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, нарушения правил перевозки детей, управления мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности лицами, не имеющими права на управление (в том числе несовершеннолетними).

Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

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