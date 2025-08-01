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Михаил Ведерников: Международный велопробег связал Идрицу и Россоны в год 80-летия Победы

Международный велопробег с передачей копии Знамени Победы связал Идрицу и Россоны в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Псковские спортсмены стартовали от монумента «Знамя Победы» в Себежском округе. Памятный символ велосипедистам вручил председатель Совета ветеранов городского поселения Идрица Владимир Спиридонов. На российско-белорусской границе состоялась торжественная передача знамени спортсменам из братской республики, после чего общая колонна продолжила движение в посёлок Россоны Витебской области. Вместе участники велопробега возложили цветы к мемориальному комплексу, где покоятся советские воины и партизаны.

«Знамя Победы – не только память о великом подвиге, но и живой символ единства, преемственности поколений и нашей общей истории. Мы всегда будем чтить героев, ценой неимоверных усилий отстоявших нашу Родину», – добавил Михаил Ведерников.

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