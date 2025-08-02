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Александр Котов: Многолетняя история ВДВ отмечена примерами невероятной храбрости и настоящего братства

С Днём Воздушно-десантных войск поздравил воинов-десантников и ветеранов председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Многолетняя история ВДВ отмечена ратными победами, примерами невероятной храбрости и настоящего братства, рождённого на полях сражений. Выполняя самые сложные задачи там, куда направляет Родина, солдаты и офицеры ВДВ доказывали свою преданность присяге, боевым товарищам и Отечеству», – отметил председатель.

Александр Котов подчеркнул, что во все времена десантников отличали высочайший профессионализм, бесстрашие и сплочённость. «Сегодня представители легендарной крылатой пехоты, в том числе бойцы нашей Псковской, прославленной 76-й дивизии, находясь на линии фронта, демонстрируют отвагу и готовность идти до конца ради защиты национальных интересов России. Мы гордимся воинами, которые сделали служение Родине своим призванием. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за страну! Слава бесстрашным защитникам великой России! Слава ВДВ!» – заключил он.

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