Жару до +29 градусов прогнозируют в Псковской области завтра

13:26, 02 августа 2025, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём ожидается от +24 до +29 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее стало известно, объявят ли в Псковской области оранжевый уровень погодной опасности.