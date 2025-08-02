Жару до +29 градусов прогнозируют в Псковской области завтра
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём ожидается от +24 до +29 градусов. Атмосферное давление будет низким.
Ранее стало известно, объявят ли в Псковской области оранжевый уровень погодной опасности.
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