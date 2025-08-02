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Общество

Жару до +29 градусов прогнозируют в Псковской области завтра

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём ожидается от +24 до +29 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее стало известно, объявят ли в Псковской области оранжевый уровень погодной опасности.

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