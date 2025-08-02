Lada Kalina протаранила дерево в Печорском округе
Водитель Lada Kalina не справился с управлением, и машина протаранила дерево у туристической базы «Кривск» в Печорском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и получил травмы. Бригада скорой помощи оказывает ему медпомощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают пожарные и сотрудники ГАИ, устанавливающие обстоятельства происшествия.
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