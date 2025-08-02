Lada Kalina протаранила дерево в Печорском округе

13:57, 02 августа 2025, ПАИ

Водитель Lada Kalina не справился с управлением, и машина протаранила дерево у туристической базы «Кривск» в Печорском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и получил травмы. Бригада скорой помощи оказывает ему медпомощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают пожарные и сотрудники ГАИ, устанавливающие обстоятельства происшествия.

