Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
Личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что представители крылатой пехоты вписали множество незабываемых страниц в героическую летопись страны. Они – пример истинного патриотизма и верности присяге, а их мужество и бесстрашие являются примером для многих.
Владимир Путин также подчеркнул, что легендарный девиз «Никто, кроме нас» по праву отражает доблесть героев-десантников. Глава государства выразил уверенность, что российские военнослужащие будут и дальше вносить значительный вклад в укрепление боевой мощи армии и оберегать безопасность страны.
«Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил президент РФ.
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