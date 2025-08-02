Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

14:14, 02 августа 2025, ПАИ

Личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что представители крылатой пехоты вписали множество незабываемых страниц в героическую летопись страны. Они – пример истинного патриотизма и верности присяге, а их мужество и бесстрашие являются примером для многих.

Владимир Путин также подчеркнул, что легендарный девиз «Никто, кроме нас» по праву отражает доблесть героев-десантников. Глава государства выразил уверенность, что российские военнослужащие будут и дальше вносить значительный вклад в укрепление боевой мощи армии и оберегать безопасность страны.

«Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил президент РФ.