Мастер-классы, интерактивные площадки, лучный и суличный тиры работают на фестивале «Железный град»
18-й фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит в Изборской крепости сегодня, 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
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Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»
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Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»
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Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»
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Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»
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Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»
Праздник открыли один из основателей фестиваля, российский историк-реконструктор Олег Лукьянов и директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.
«Мы рады, что в восемнадцатый раз лучшие российские клубы исторической реконструкции, самые смелые, самые героические, самые красивые реконструкторы собираются в нашем древнем городе Изборске. Мы приветствуем нашу публику, друзей музея, всех, кто откладывает свои дела и приезжает в Изборск на этот замечательный праздник. У нас в этом году отличная программа, ещё раз всех с праздником!» – приветствовала участников и гостей «Железного града» Наталия Дубровская.
Олег Лукьянов поблагодарил изборский музей за радушие и отметил, что гостей порадовала замечательная погода, установившаяся после дождливого дня.
Весь день на территории крепости открыт воинский лагерь с выставкой вооружения и доспехов, проходят мастер-классы по ремёслам, работают лучный и суличный тиры, интерактивные площадки для детей и взрослых. Клубы исторической реконструкции из разных городов России демонстрируют костюмы и инсценируют сцены сражений.
В вечерней программе гала-концерт этно-фолк-групп «Спиритал Сизонс» и «Дарк Ривер», который станет финалом праздничного дня.
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