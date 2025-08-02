Мастер-классы, интерактивные площадки, лучный и суличный тиры работают на фестивале «Железный град»

18:30, 02 августа 2025, ПАИ

18-й фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит в Изборской крепости сегодня, 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».



Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»



Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»



Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»



Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»



Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»









Праздник открыли один из основателей фестиваля, российский историк-реконструктор Олег Лукьянов и директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Мы рады, что в восемнадцатый раз лучшие российские клубы исторической реконструкции, самые смелые, самые героические, самые красивые реконструкторы собираются в нашем древнем городе Изборске. Мы приветствуем нашу публику, друзей музея, всех, кто откладывает свои дела и приезжает в Изборск на этот замечательный праздник. У нас в этом году отличная программа, ещё раз всех с праздником!» – приветствовала участников и гостей «Железного града» Наталия Дубровская.

Олег Лукьянов поблагодарил изборский музей за радушие и отметил, что гостей порадовала замечательная погода, установившаяся после дождливого дня.

Весь день на территории крепости открыт воинский лагерь с выставкой вооружения и доспехов, проходят мастер-классы по ремёслам, работают лучный и суличный тиры, интерактивные площадки для детей и взрослых. Клубы исторической реконструкции из разных городов России демонстрируют костюмы и инсценируют сцены сражений.

В вечерней программе гала-концерт этно-фолк-групп «Спиритал Сизонс» и «Дарк Ривер», который станет финалом праздничного дня.