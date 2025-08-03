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Общество

В Пскове до сих пор ищут мужчину, сбежавшего из больницы

61-летнего Вадима Подоянова, который сбежал из Псковской межрайонной больницы в июне 2022 года, продолжает разыскивать полиция, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вадим Подоянов. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Рост мужчины – 190 сантиметров, у него среднее телосложение, лицо овальной формы, седые волосы и голубые глаза. На нём были майка в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят позвонить по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

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