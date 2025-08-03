Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём железнодорожника

10:53, 03 августа 2025, ПАИ

С профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Ваш труд – это надёжная основа экономики, связующая нить между городами и людьми», – сказал он.

По словам лидера профсоюзного объединения региона, благодаря профессионализму, ответственности и преданности делу работников железнодорожной отрасли поезда отправляются по расписанию, грузы доставляются в срок, а пассажиры чувствуют себя в безопасности.

Игорь Иванов также пожелал крепкого здоровья, благополучия, стабильности и успехов в нелёгкой, но такой важной работе.

«Пусть на вашем пути будет как можно меньше преград, а в жизни – только светлые перспективы и радостные моменты!» – заключил он.