Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём железнодорожника

С профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Ваш труд – это надёжная основа экономики, связующая нить между городами и людьми», – сказал он.

По словам лидера профсоюзного объединения региона, благодаря профессионализму, ответственности и преданности делу работников железнодорожной отрасли поезда отправляются по расписанию, грузы доставляются в срок, а пассажиры чувствуют себя в безопасности.

Игорь Иванов также пожелал крепкого здоровья, благополучия, стабильности и успехов в нелёгкой, но такой важной работе.

«Пусть на вашем пути будет как можно меньше преград, а в жизни – только светлые перспективы и радостные моменты!» – заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2025

Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
03 августа 2025

Об истории Варлаамовского угла рассказал псковский губернатор
03 августа 2025

Конверт к 100-летию города Дно выпустила «Почта России»
03 августа 2025

Псковский губернатор поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
03 августа 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
03 августа 2025

Дно празднует 100-летие со дня присвоения статуса города
03 августа 2025

Жару до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 4 августа
03 августа 2025

«Железный град» в Изборске

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...