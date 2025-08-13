«Железный град» в Изборске

18-й фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» прошёл в Изборской крепости в субботу, 2 августа.

Весь день на территории крепости был открыт воинский лагерь с выставкой вооружения и доспехов, проходили мастер-классы по ремёслам, работали лучный и суличный тиры, интерактивные площадки для детей и взрослых. Клубы исторической реконструкции из разных городов России демонстрировали костюмы и инсценировали сцены сражений.

В вечерней программе был концерт этно-фолк-групп «Спиритал Сизонс» и «Дарк Ривер», который стал финалом праздничного дня.

Об этом – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.