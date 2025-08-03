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Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

УМВД России по Псковской области приглашает граждан России в возрасте от 18 до 50 лет на службу в органы внутренних дел, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

Кандидатам обещают достойную и стабильную зарплату с возможностью увеличения в зависимости от выслуги лет и специального звания.

Также будущим полицейским обещают бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и их семей, выплату страховых компенсаций до 320 тысяч рублей в случае травмы, полученной во время выполнения служебных обязанностей или в быту, компенсацию за аренду жилья, санаторно-курортное лечение сотрудников и членов их семей, возможность получения бесплатного высшего образования и возможность получения выплаты на покупку жилья при наличии 10-летнего стажа службы.

Сотрудники имеют право на пенсию после 20 лет службы или при достижении предельного возраста пребывания на службе – 50 лет, а также на единовременное денежное пособие при увольнении. Ежегодный отпуск составляет 30 календарных дней, не включая выходные и праздничные дни, которые могут выпасть на период отпуска. Дополнительные дни отпуска предоставляют за выслугу лет: пять дней – при 10-летнем стаже, десять дней – при 15-летнем стаже и 15 дней – при 20-летнем стаже. Также предусмотрена ежегодная материальная помощь при уходе в отпуск.

По всем вопросам трудоустройства необходимо обращаться по телефонам (8 8112) 59-24-12, 59-25-90 или в отдел кадров территориального ОВД РФ.

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