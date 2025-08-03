Председатель облсовпрофа принял участие в праздновании Дня города в Новосокольниках

14:37, 03 августа 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов принял участие в праздновании Дня железнодорожника и 124-летия со дня основания города Новосокольники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В торжественной церемонии также приняли участие заместитель председателя облсовпрофа Андрей Стегний, заместитель председателя дорожной территориальной организации «Роспрофжел» на Октябрьской железной дороге – руководитель Санкт-Петербург-Витебского регионального отдела Алексей Белов, председатель Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Победова, председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Наталия Родионова.

«Город растёт, железная дорога модернизируется – это результат слаженной работы и крепкого партнёрства!» – отметили в пресс-службе.

В свою очередь Игорь Иванов подчеркнул, что социальный диалог, взаимная поддержка и общие цели – это ключ к созданию стабильного будущего для работников и всего региона.