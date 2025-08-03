Более 100 правонарушений выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации

15:05, 03 августа 2025, ПАИ

106 правонарушений выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Всего инспекторы ГИМС провели 168 патрулирований.

Большинство правонарушений, по которым применялись меры административного воздействия, связаны с нарушением правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно с отсутствием спасательных жилетов (статья 11.1 КоАП РФ). Эта статья применялась 74 раза.

По статье 11.8.1 КоАП РФ (управлением маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном) привлекли к ответственности 15 судоводителей.

По статье 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления) выявили восемь правонарушений.

Часть 2 статьи 11.7 КоАП РФ (нарушение правил плавания) применили семь раз.

Инспекторы ГИМС напоминают судоводителям и лицам, управляющим маломерным судном, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий проверкам подвергаются все маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, в том числе маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации.

Во время плавания судоводители маломерных судов, подлежащих государственной регистрации, обязаны иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет маломерного судна или его заверенную копию, документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца.

Судоводители должны прекращать движение судна по требованию государственных инспекторов по маломерным судам и выполнять их требования по вопросам, относящимся к безопасности плавания маломерных судов и охране жизни людей на водных объектах, уточнили инспекторы ГИМС.

Напомним, что в конце июля гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стал начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов. В эфире говорили о федеральном законе «О безопасности людей на водных объектах», который вступит в силу с 1 сентября, о требованиях к пляжам и стоянкам судов, о том, как получить права на маломерное судно, а также о многом другом. Главное из эфира, а также саму программу можно посмотреть по ссылке.