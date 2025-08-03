Участники краеведческой прогулки по горе Соколихе научились делать фумигаторы из пижмы

15:59, 03 августа 2025, ПАИ

Читатели библиотеки микрорайона Овсище сходили на очередную прогулку «Август на Сокольнице» по горе Соколихе с краеведом Олегом Ивченко, сообщили ПАИ в централизованной библиотечной системе Пскова.

На этот раз они смогли не только запастись лечебными травами, отведать ежевики, диких груш и костяники, но и узнали, каких цветущих растений следует остерегаться на исходе лета.

В частности, главный специалист по флоре горы Соколихи объяснил им, как отличить золотарник обыкновенный от его опасного двойника – золотарника канадского, который очень красиво цветёт, но может вызывать сильнейшую аллергию и к тому же захватывает посевные площади так же агрессивно, как и борщевик, подавляя рост других, в том числе полезных растений.

Завсегдатаи ботанических прогулок с Олегом Ивченко подтвердили, что золотарник канадский особенно опасен для детей и рассказали, что благодаря полученным от псковского краеведа знаниям об этом растении уже смогли распознать причину недомогания у ребёнка, которого привлекли красивые жёлтые цветы.

Участники ботанической прогулки с Олегом Ивченко также узнали, что василёк бывает не только синим, но и фиолетовым, а также шероховатым и «взлохмаченным». А ещё заслуженный псковский краевед рассказал им, что на Соколихе растёт семь видов колокольчиков, в том числе очень красивый «рапунцелевидный», который сейчас как раз активно цветёт.

Любители краеведческой ботаники также нашли на Соколихе заросли «итальянской» приправы орегано, которая оказалась обыкновенной душицей, и узнали, как её правильно заготавливать, чтобы потом всю зиму придавать блюдам средиземноморский аромат. Кроме того, они выяснили, где в конце августа можно будет накопать себе «морковника» – клубней пастернака, из которых получается очень вкусный суп, уточнили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Кроме того, Олег Ивченко объяснил им, как использовать пижму в качестве фумигатора, и показал, где на Соколихе растёт валериана.

«По пути наши путешественники ещё и познакомились с дельтапланеристами и узнали, что псковские дельтапланеристы не только «взлетают красивее всех», но и смогли сделать Псков настоящей российской столицей дельтапланеризма», – отметили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Напомним, что недавно Олег Ивченко закончил верстать свою вторую книгу о растительном мире горы Соколихи и в сентябре планирует выступить в библиотеках Пскова с её презентацией.