В Невельском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины в водоёме

16:14, 03 августа 2025, ПАИ

Процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории Долысского озера рядом с деревней Усть-Долыссы Невельского района тела 48-летнего мужчины с признаками утопления проводят следственные органы СК России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил поплавать. Во время купания он утонул. Тело мужчины в водоёме с признаками утопления обнаружила компания местных жителей.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи проводят проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.