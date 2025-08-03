О боевом пути 76-й дивизии в годы Великой Отечественной войны рассказал Михаил Ведерников

18:14, 03 августа 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посвятил новый выпуск «Родина Знамени Победы» боевому пути 76-й дивизии в годы Великой Отечественной войны. Видео глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

В период войны дивизия получила своё знаменитое имя «Черниговская» и номер, а за освобождение Бреста была награждена орденом Красного Знамени.

За время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза было присвоено 50 бойцам дивизии. Первым из них стал пулемётчик Афанасий Ермаков, чьё имя навсегда вписано в историю воинской доблести.

«Вечная память красноармейцам, чьи наследники снискали славу по всему миру, а сегодня продолжают героически защищать будущее нашей страны, выполняя самые сложные задачи в рамках СВО», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что с 95-й годовщиной со дня образования воздушно-десантных войск всех, чьи жизнь и судьба связаны с ВДВ, поздравил глава региона.