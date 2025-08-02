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Общество

Михаил Ведерников: Годовщина ВДВ – особенный праздник для Псковской области

С 95-й годовщиной со дня образования воздушно-десантных войск всех, чьи жизнь и судьба связаны с ВДВ, поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Годовщина ВДВ – особенный праздник для Псковской области. Наша 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – это одно из наиболее эффективных соединений Вооружённых Сил России. Кто бы ни бросал вызов России, наши десантники стеной встают на защиту Родины. С преданностью и стойкостью находятся на страже безопасности нашего государства», – отметил он.

Глава региона поблагодарил десантников за службу и верность Отечеству, а также пожелал сил, крепкого здоровья и воинской удачи. «Слава ВДВ! Победа будет за нами», – заключил Михаил Ведерников.

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