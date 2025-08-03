Киноновинки: что смотреть с 4 по 10 августа

18:31, 03 августа 2025, ПАИ

В выходные вышла последняя серия первого сезона «Этерны», съёмки которой частично проходили в Покровской башне Пскова. Самое время досмотреть эпическое фэнтези и выбрать новые фильмы и сериалы для следующей недели. Псковское агентство информации подготовило для вас подборку киноновинок.

Девочка Уэнсдей возвращается на экраны и в школу «Невермор». Видения подсказывают, что ей предстоит защищать Энид от неизвестных угроз и помогать младшему брату Пагсли, который только начинает свой путь в школе. Создатели обещают меньше романтических отношений. Но Уэнсдей всё же придётся встретиться с Тайлером. Второй сезон «Уэнсдей» на платформе Netflix с 6 августа.

Семья Баранкиных, потомственные таксисты, продолжают дело своих предков-извозчиков. Их спокойную жизнь переворачивает появление Варвары – первой в истории города извозчицы, телепортировавшейся из 1804 года. Вместе с ней приходят камни силы, дарующие каждому члену семьи уникальные способности: от перевоплощения до чтения мыслей. Сериал «Баранкины и камни силы» на платформе «Кинопоиск» с 7 августа.

Второй сезон сериала «Платонические отношения» погружает зрителей в новые приключения закадычных друзей Уилла и Сильвии, которые вновь сталкиваются с непростыми испытаниями взрослой жизни. На этот раз их дружба подвергается серьёзным проверкам, но неизменная химия между главными героями остаётся такой же искромётной, как и прежде. На платформе Apple TV+ с 6 августа.

«Чужестранка: Кровь от крови моей» – приквел культовой саги. В центре сериала история родителей главных героев оригинального сериала. В Шотландии XVIII века разворачиваются отношения Брайана Фрейзера и Эллен Маккензи. Их любовь напоминает современную версию истории Ромео и Джульетты, полную страсти и риска. На платформе Starz с 8 августа.

«Атель-Матель» – авантюрная комедия с кавказским колоритом. Саша Родионов – преуспевающий бизнесмен, чья жизнь кажется идеальной. Однако за фасадом благополучия скрывается тёмная сторона: он занимается незаконным обналичиванием денег. Всё идёт не по плану, и вместе с семьёй он отправляется в далёкий дагестанский аул, где им предстоит скрываться под видом отдыхающих. В кино с 7 августа.

Новая экранизация знаменитой трагедии Шекспира. «Джульетта и Ромео» – мюзикл, действие которого разворачивается в 1301 году в Вероне. Герцог Эскал ищет могущественного союзника в борьбе против нового папы римского. На фоне противостояния двух влиятельных кланов – Монтекки и Капулетти – вспыхивает запретная любовь между Джульеттой и Ромео. В кино с 7 августа.