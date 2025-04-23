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Культура

«Она возвращается»: первый трейлер второго сезона сериала «Уэнсдей»

Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Уэнсдей». Мировая премьера состоится 6 августа этого года. Вторая половина сезона выйдет 3 сентября, пишет Lenta.ru.

Во втором сезоне сериала «Уэнсдей» главная героиня продолжит обучение в академии «Невермор», где события сосредоточатся на её отношениях с окружающими, в частности с матерью Мортишей Аддамс. Особое внимание шоураннеры Майлз Миллар и Альфред Гоф уделят развитию тёмной стороны Уэнсдэй Адамс: исполнительница главной роли Дженна Ортега хочет видеть героиню более мрачной и опасной, превращающейся в антигероя.

Соседка Уэнсдей Энид Синклер (Эмма Майерс), которая обрела дар оборотня, станет одним из ключевых персонажей нового сезона. Большая часть событий будет происходить в школе «Невермор», где появится новый директор Барри Дорт в исполнении Стива Бушеми. Романтические линии уступят место платонической дружбе и более глубокому исследованию семейных и социальных связей.

Создатели сериала обещают, что второй сезон будет мрачнее и насыщеннее, с новыми злодеями и раскрытием тайн семьи Аддамс, а также с появлением ещё одного члена семьи Уэнсдей, чьё имя пока держится в секрете. В проект вернутся Дженна Ортега, Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и другие актёры.

Отметим, что первый сезон «Уэнсдей» набрал более 750 млн часов просмотров.

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