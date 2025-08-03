В реке Великой в Опочке обнаружено тело утонувшей женщины
Тело утонувшей женщины было найдено в Опочке в реке Великой, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте происшествия работают следователи Следственного комитета и сотрудники полиции, которые устанавливают личность погибшей и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, мужчина утонул в озере в Невельском районе.
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