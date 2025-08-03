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Происшествия

В реке Великой в Опочке обнаружено тело утонувшей женщины

Тело утонувшей женщины было найдено в Опочке в реке Великой, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ​В реке Великой в Опочке обнаружено тело утонувшей женщины
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ​В реке Великой в Опочке обнаружено тело утонувшей женщины
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ​В реке Великой в Опочке обнаружено тело утонувшей женщины
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ​В реке Великой в Опочке обнаружено тело утонувшей женщины
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ​В реке Великой в Опочке обнаружено тело утонувшей женщины
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте происшествия работают следователи Следственного комитета и сотрудники полиции, которые устанавливают личность погибшей и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, мужчина утонул в озере в Невельском районе.

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