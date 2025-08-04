Как получить психологическую помощь по ОМС: объясняем в карточках

08:37, 04 августа 2025, ПАИ

Как получить психологическую помощь по ОМС, рассказали специалисты Минздрава РФ.

Правительство РФ утвердило возможность получения бесплатной психологической помощи по ОМС для нескольких категорий граждан:

ветераны боевых действий;

беременные женщины;

женщины в послеродовом периоде;

дети и семьи в сложной жизненной ситуации.

Отметим, что каждый регион в рамках своих компетенций может расширять перечень категорий лиц, которым оказывается бесплатная психологическая помощь.

Для получения бесплатной психологической помощи по ОМС необходимо обратиться к лечащему врачу.

Подробнее об этом – в карточках.



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ









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