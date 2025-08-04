Как получить психологическую помощь по ОМС: объясняем в карточках
Как получить психологическую помощь по ОМС, рассказали специалисты Минздрава РФ.
Правительство РФ утвердило возможность получения бесплатной психологической помощи по ОМС для нескольких категорий граждан:
- ветераны боевых действий;
- беременные женщины;
- женщины в послеродовом периоде;
- дети и семьи в сложной жизненной ситуации.
Отметим, что каждый регион в рамках своих компетенций может расширять перечень категорий лиц, которым оказывается бесплатная психологическая помощь.
Для получения бесплатной психологической помощи по ОМС необходимо обратиться к лечащему врачу.
Подробнее об этом – в карточках.
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