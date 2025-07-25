Как сохранить острый ум до старости: объясняем в карточках

09:23, 25 июля 2025, ПАИ

Как сохранить острый ум до старости, рассказали специалисты Минздрава РФ.

«Профилактика когнитивных нарушений – это инвестиция в будущее. Начните с небольших шагов уже сегодня, но всегда учитывайте свои индивидуальные особенности и консультируйтесь с врачом», – подчеркнули специалисты.

Важно:

регулярно проверять здоровье сердца и сосудов: когнитивные функции напрямую зависят от кровоснабжения мозга;

диета, богатая овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами способствует защите нейронов;

необходимо избегать резких изменений в питании, в том числе строгих диет;

регулярная умственная активность так же важна, как физическая, для поддержания когнитивных функций;

сон также играет ключевую роль – нужно стараться спать семь-восемь часов в сутки;

умеренные физические нагрузки не менее 150 минут в неделю улучшают кровообращение и снижают риск деменции;

хронический стресс и депрессия могут ускорять когнитивное старение.

Сохранение острого ума до глубокой старости – важная задача, которая требует комплексного подхода и внимания к здоровью на протяжении всей жизни, подчеркнули эксперты.

Подробнее советы читайте в карточках Минздрава РФ.



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ











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