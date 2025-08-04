Один человек погиб и 18 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

09:41, 04 августа 2025, ПАИ

Один человек погиб и 18 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 28 июля по 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 274 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 45 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.