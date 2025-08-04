Один человек погиб и 18 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
Один человек погиб и 18 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 28 июля по 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Всего за неделю в Псковской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, в регионе пресекли 1 274 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 45 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.
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