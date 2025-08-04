Мужчина погиб при пожаре в Пустошкинском районе
Мужчина погиб при пожаре в деревне Вербилово Пустошкинского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар произошёл 3 августа. Бесхозное строение выгорело изнутри по всей площади. При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшим 30-летнего мужчину.
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри строения.
«Игра в бильярд»: картины на 13 млн рублей пытался провезти житель Литвы в Псковскую область
ФСБ выявила в Псковской области преступную группу по организации незаконного въезда в Россию