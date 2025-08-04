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Псковичи рассказали, что им мешает быть здоровыми

Псковичи рассказали, что им мешает быть здоровыми. Результаты опроса ПАИ предоставила пресс-служба сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

34 % опрошенных связывают своё плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, отдыха и сна. 30 % упоминают о чрезмерной физической и психологической усталости, 27 % – о недостатке физической активности, а 25 % – о низком качестве медицинского обслуживания. 21 % респондентов полагают, что их здоровье страдает из-за плохой экологической ситуации, 15 % указывают на вредные привычки. 10 % считают, что причиной проблем со здоровьем является игнорирование профилактических осмотров, а 8 % – недолеченные заболевания.

Женщины чаще жалуются на усталость, плохую экологию и нехватку физической активности. Мужчины в свою очередь чаще выделяют в числе основных причин вредные привычки, а также отказ от профилактических осмотров и лечения заболеваний.

Среди горожан старше 45 лет больше тех, кто связывает свои проблемы со здоровьем с некачественными медицинскими услугами и вредными привычками.

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще отмечают несоблюдение режима, в то время как те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей, больше беспокоятся о качестве медицинских услуг, экологической ситуации и отсутствии регулярных медицинских осмотров.

19 % опрошенных считают себя абсолютно здоровыми, причём среди мужчин таких больше, чем среди женщин. Более оптимистично оценивают своё здоровье молодые горожане – 23 % среди людей до 35 лет, а также среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей – 26 %.

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