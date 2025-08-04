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Общество

Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыты

Несколько объектов Псковского музея-заповедника закрыты сегодня, 4 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для посещений закрыты Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, музей-квартира В. И. Ленина, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М. П. Мусоргского, музей-усадьба С. В. Ковалевской, музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, Двор Постникова (здесь посетителей ждут тематические выставки, в том числе «Военная графика», «Дело в шляпе» и «​Зеркало псковской печи»), Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла», Покровскую башню.

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