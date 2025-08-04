Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации стартует под Псковом сегодня

10:49, 04 августа 2025, ПАИ

Открытые соревнования в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации стартуют на территории авиацентра «Серёдка» сегодня, 4 августа. Церемония открытия чемпионата состоится в 12:00, сообщили ПАИ организаторы.

Спортсмены и команды из субъектов Российской Федерации, прошедшие региональные отборочные туры, будут соревноваться в различных дисциплинах (автожир, дельталёт, микросамолёт). В числе участников есть и представители Псковской области.

На чемпионате спортсмены будут состязаться в мастерстве пилотирования воздушных судов, в умении ориентироваться на местности и в способности владеть собой в тяжёлых условиях полёта.

Организатор соревнований – Псковская областная общественная организация «Федерация спорта сверхлёгкой авиации» при поддержке Объединённой федерации спорта сверхлёгкой авиации России «ОФ СЛА России», министерства спорта Псковской области и Центра спортивной подготовки России.