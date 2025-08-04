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Общество

Соцфонд увеличил страховые пенсии псковичей

Страховые пенсии более 42,7 тысячи работающих жителей Псковской области увеличило региональное отделение Социального фонда России с 1 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения.

Фото: ПАИ

Корректировка выплат коснулась всех пенсионеров по старости и инвалидов, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2024 году. Кроме того, выплаты увеличили для получателей пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт лица, в связи с утратой которого была назначена пенсия, поступили средства, которые ранее не учитывались при назначении выплат.

Заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев сообщил, что в отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет прибавка к пенсии. Он отметил, что максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента и добавил, что накопленные коэффициенты можно посмотреть в выписке из лицевого счёта, запросив её через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Августовский перерасчёт, как и все запланированные ежегодные повышения пенсий, осуществляется автоматически, поэтому пенсионерам не нужно предпринимать никаких действий для получения выплат в новом размере. Деньги будут перечислены всем пенсионерам – как работающим, так и неработающим – в августе по установленному графику. Специалисты Соцфонда заранее провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат в июле.

Также напомним, что с 1 января 2025 года Социальный фонд России возобновил индексацию пенсий для работающих пенсионеров. В этом году пенсии увеличили на 9,5 %.

Кроме того, если пенсионер прекращает трудовую деятельность, то помимо прибавки по индексации за 2025 год, в размер пенсии также включат все пропущенные индексации за период его работы.

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