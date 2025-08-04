Основатель арт-пространства «Вперёд в СССР» станет гостем программы «Бизнес-ланч»

11:32, 04 августа 2025, ПАИ

Основатель арт-пространства «Вперёд в СССР», ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа, в 14:00.

Какие свадебные тренды наблюдаются в 2025 году? Насколько заранее нужно бронировать ведущего? В чём уникальность интерактивного музея «Вперёд в СССР»? Насколько музыкальные викторины популярны среди псковичей?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».