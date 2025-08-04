Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации стартовал под Псковом

Открытые соревнования в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации стартовали на территории авиацентра «Серёдка» сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации проходит под Псковом
    Фото: ПАИ
  • Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации проходит под Псковом
    Фото: ПАИ
  • Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации проходит под Псковом
    Фото: ПАИ

Участники из субъектов России, в том числе из Псковской области, прошедшие региональные отборочные туры, соревнуются в различных дисциплинах – автожир, дельталёт, микросамолёт. Всего своё мастерство покажут порядка 20 спортсменов.

Спортсменам предстоит показать мастерство пилотирования воздушных судов, умение ориентироваться на местности и способность владеть собой в тяжёлых условиях полёта.

Соревнования продолжатся до 14 августа. У зрителей будет возможность пообщаться с пилотами, понаблюдать за подготовкой техники к очередному заданию, узнать об особенностях того или иного воздушного судна и даже посидеть в кабине пилота, добавили организаторы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2025

Правительство Псковской области наградило лучших работников физкультуры и спорта
04 августа 2025

Публикуем видеозаписи полётов пилотов сверхлёгкой авиации под Псковом
04 августа 2025

Подведены итоги пятого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
04 августа 2025

Пилоты со всей России участвуют в чемпионате по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
04 августа 2025

ФК «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Твери»
04 августа 2025

Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации стартовал под Псковом
04 августа 2025

Псковские воспитанники стали призёрами Спартакиады молодёжи России по гребле
04 августа 2025

«Забрать все пояса и привезти в Великие Луки»: Шехов рассказал о своей главной цели
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...