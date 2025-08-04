Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации проходит под Псковом

Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации стартовал под Псковом

12:26, 04 августа 2025, ПАИ

Открытые соревнования в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации стартовали на территории авиацентра «Серёдка» сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Участники из субъектов России, в том числе из Псковской области, прошедшие региональные отборочные туры, соревнуются в различных дисциплинах – автожир, дельталёт, микросамолёт. Всего своё мастерство покажут порядка 20 спортсменов.

Спортсменам предстоит показать мастерство пилотирования воздушных судов, умение ориентироваться на местности и способность владеть собой в тяжёлых условиях полёта.

Соревнования продолжатся до 14 августа. У зрителей будет возможность пообщаться с пилотами, понаблюдать за подготовкой техники к очередному заданию, узнать об особенностях того или иного воздушного судна и даже посидеть в кабине пилота, добавили организаторы.