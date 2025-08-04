Инсулиновые помпы впервые начали устанавливать детям в Псковской области

12:52, 04 августа 2025, ПАИ

Инсулиновые помпы впервые начали устанавливать в Псковской детской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения региона.

«Установка инсулиновой помпы – процедура, при которой электронное устройство вводит инсулин в организм пациента с сахарным диабетом, заменяя многократные ежедневные инъекции», – разъяснили в министерстве.

Сама помпа состоит из основного устройства, которое работает как насос, вводит дозы инсулина по заранее выполненным настройкам, резервуара с запасом инсулина на двое-трое суток и инфузионного набора из тонкой пластиковой трубки, по которой подаётся инсулин, и тонкой иглы или канюли, через которую он вводится под кожу.

«Для того чтобы помочь пациенту с диабетом жить полноценной жизнью, важно не только создание передовых технологий, но также и их знания. На протяжении четырёх часов доктор рассказывал и показывал правильность применения помпы и установки сенсоров», – рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее инсулиновые помпы устанавливали за пределами региона, в Санкт-Петербурге, теперь это можно сделать, не покидая Псковской области.

Также на базе Псковской детской областной клинической больницы работает школа сахарного диабета.