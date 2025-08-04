13 единиц оружия и более 400 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:54, 04 августа 2025, ПАИ

13 единиц оружия и более 400 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей с 28 июля по 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

За неделю росгвардейцы провели 54 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в результате которых выявили восемь административных правонарушений: семь в области оборота оружия и одно в области частной охранной деятельности.

В ведомстве напомнили, что по законодательству владельцы гражданского оружия могут передать оружие для использования в специальной военной операции. Наиболее востребованным является огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 12-го калибра.

Передаваемое оружие должно быть в технически исправном состоянии. Если намерение о передаче оружия выражают владельцы, у которых истекли сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия, они освобождаются от административной ответственности за несвоевременное обращение для его регистрации или перерегистрации.