Псковичи представили регион на всероссийском форуме «Территория смыслов»

15:06, 04 августа 2025, ПАИ

Смена «Служение» в рамках одиннадцатого Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» прошла в мастерской управления «Сенеж» с 31 июля по 3 августа, рассказали ПАИ в Центре молодежи и общественных инициатив.

Более 600 молодых государственных служащих собрались, чтобы разработать предложения по укреплению суверенитета страны и создать новую модель госслужащего.

Псковскую область представляли Тахмина Шарапова и Игорь Ежов. Эта смена собрала молодых государственных и муниципальных служащих, сотрудников силовых структур, работников федеральных и региональных бюджетных учреждений, участников специальной военной операции, поисковиков, студентов-спасателей и молодых врачей, оказывающих медицинскую помощь на передовой.



Фото: Центр молодежи и общественных инициатив



Фото: Центр молодежи и общественных инициатив



Фото: Центр молодежи и общественных инициатив



Фото: Центр молодежи и общественных инициатив



Фото: Центр молодежи и общественных инициатив



Фото: Центр молодежи и общественных инициатив



Фото: Центр молодежи и общественных инициатив













Тема смены «Служение» – государственный суверенитет, защита интересов Родины и ответственность за её будущее. В рамках панельной дискуссии «Время новых героев. Люди госслужбы в России XXI века» ведущие эксперты обсудили с участниками изменения в институте госслужбы в стране, необходимые качества современного чиновника и важность переноса опыта участников СВО.

«Именно смена «Служение» позволила нам почувствовать себя частью чего-то большего. Здесь в полной мере мы осознали свою значимость и предназначение. Через служение мы укрепляем связь поколений, создаём условия для процветания и благополучия наших соотечественников. Мы, как молодое поколение нашей страны, гордимся возможностью быть полезными и значимыми для своего народа!» – поделилась Тахмина Шарапова.

Помимо образовательной части, организаторы подготовили для участников программу, которая включала концерты, мастер-классы и спортивные мероприятия.