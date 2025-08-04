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Общество

Об идее создания музея «Вперёд в СССР» рассказал его основатель

Арт-пространство «Вперёд в СССР» представляет собой интерактивный музей, погружающий посетителей в быт советской эпохи. Об идее его создания рассказал основатель, ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Идея появилась очень просто. Мне почему-то очень близко всё из Советского Союза, хотя я 1987 года рождения, что я там застал. Но быт того времени не пропал. Советский быт у многих ещё остался, например мясорубки. Гости приходят и говорят, вот у мамы такая до сих пор», – поделился гость студии.

В музее воссоздан интерьер советской квартиры с прихожей, ванной, гостиной, детской, фотолабораторией и гаражом. Гости могут не только наблюдать экспонаты, но и трогать вещи, примерять одежду, фотографироваться и даже играть.

Началась коллекция с вещей, найденных на чердаке тёщи Дмитрия Третьякова, позже жители Пскова стали сами приносить другие предметы советского времени.

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Какие экспонаты можно найти в музее «Вперёд в СССР», рассказал его основатель

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