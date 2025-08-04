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Общество

Дновский суд взыскал компенсацию за травму на тренировке по самбо

Дновский районный суд частично удовлетворил иск законного представителя несовершеннолетнего к Центру дополнительного образования детей и администрации округа, который касался компенсации морального вреда, расходов на лечение и оплаты услуг представителя в связи с травмой, полученной ребёнком на тренировке по самбо. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел осенью 2023 года. Несовершеннолетний получил травму левого колена во время тренировочной схватки. Истец утверждал, что причиной стало нарушение правил проведения схватки – тренер допустил участие ребёнка в спарринге с соперником, не соответствующим ему по возрасту и весовой категории. Судебно-медицинская экспертиза установила вред здоровью средней тяжести.

В результате травмы ребенок проходил длительное лечение, испытывал сильные боли, передвигался на костылях и обучался на дому. Ограничения по здоровью лишили его возможности заниматься спортом и поступить в учебное заведение, как планировалось ранее.

Ответчики отрицали вину учреждения, утверждая, что травма произошла из-за неправильного выполнения приёма самим ребёнком. Однако прокурор, основываясь на доказательствах, подтвердил нарушение тренером правил проведения схватки.

Суд признал факт причинения вреда здоровью и обязал ответчиков выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходы на лечение – 23 079 рублей и на услуги представителя – 30 тысяч рублей. При недостатке средств у учреждения обязательства возлагаются на администрацию Дновского округа как учредителя.

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