Какие экспонаты можно найти в музее «Вперёд в СССР», рассказал его основатель

15:46, 04 августа 2025, ПАИ

Арт-пространство «Вперёд в СССР» в Пскове объединяет в себе сразу три миссии: просветительскую, ностальгическую и расхламляющую. Последняя категория для тех, у кого остались вещи советской эпохи, но они уже не нужны своим хозяевам. Об этом рассказал основатель арт-пространства «Вперёд в СССР», ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

Треть коллекции составляют вещи, которые хранила тёща Дмитрия Третьякова, остальные экспонаты приносят посетители. В музее, например, хранится большой бюст Ленина, который хозяйка просто не знала, куда деть. Некоторые предметы поступают в абсолютно новом состоянии – люди покупали, пока была возможность, а потом не пользовались.

В экспозиции можно увидеть как привычные элементы повседневной жизни советских людей, так и редкие и необычные предметы. Среди них – пистолет для пельменей и машинка для раскатки банок, отметил гость эфира.

«Музей сейчас уже не принимает что-то крупное и габаритное: мебель, крупную бытовую технику. У нас закончилось место. Мы сейчас в поиске расширения. Музей – некоммерческий проект, он прибыли не приносит. Всё, что мы зарабатываем с билетов, уходит на зарплату администраторам и аренду», – добавил Дмитрий Третьяков.

Недавно в музее появился телевизор, на котором показывают советские фильмы, – аппарат приобретали, собирая деньги после посещения групп школьников. Среди планов музея – создать рабочий советский газировальный аппарат и установить игровые автоматы того времени, однако эти идеи пока остаются мечтами из-за высокой стоимости, уточнил гость эфира.