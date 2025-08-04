Основатель музея «Вперёд в СССР»: Экскурсии строятся вокруг историй вещей

17:05, 04 августа 2025, ПАИ

Экскурсии в музее «Вперёд в СССР» в Пскове не посвящены истории Советского Союза в общем, а сосредоточены на вещах из коллекции музея и историях людей, которые ими владели. Об этом рассказал основатель арт-пространства «Вперёд в СССР», ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам Дмитрия Третьякова, каждый экспонат в музее сопровождается не просто описанием, а рассказом истории того человека, которому он принадлежал.

«Человек приносит не только экспонат, он приносит ещё и историю. И это круто. Например, нам принесли коллекцию оловянных солдатиков. Двух не хватает. Рассказали, что ребёнок ходил с папой на рыбалку и нужен был груз для донки. Два солдатика пали в бою. Их переплавили на груз», – поделился гость студии.

Во время экскурсий гости проходят по всем локациям музея и знакомятся с наиболее интересными предметами.

«Можно открывать двери шкафов во время экскурсии. Там ещё вещи поджидают. Это как прийти в гости к соседу, который разрешает всё посмотреть, везде полазить», – добавил Дмитрий Третьяков.

После экскурсии посетители могут самостоятельно изучать понравившиеся зоны и играть в настольные игры, которых в музее собрано много.

Отметим, что музей «Вперёд в СССР» находится на Октябрьском проспекте, 42 (цокольный этаж) в Пскове.