Популярность музыкального лото в Пскове объяснил ведущий и автор идеи

17:20, 04 августа 2025, ПАИ

Музыкальное лото успешно работает в Пскове уже год и пользуется большой популярностью, рассказал основатель арт-пространства «Вперёд в СССР», ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

«Я всей душой не люблю квизы как ведущий. На мой взгляд, люди должны приходить, расслабляться и получать удовольствие. На квизах иногда люди чуть ли не дерутся за 0,5 балла. Думаю зачем. Вы же пришли отдыхать», – подчеркнул Дмитрий Третьяков.

В отличие от этого музыкальное лото предлагает лёгкую и приятную атмосферу отдыха, куда с удовольствием приходят даже бабушки, чтобы насладиться непринуждённой игрой, отметил автор идеи.

«Проект популярный, потому что это легко и просто. Я, когда веду мероприятия, хочу, чтобы люди расслабились», – добавил Дмитрий Третьяков.

Желающих принять участие в музыкальном лото всегда много – расписание выкладывается на неделю, билеты разбирают мгновенно.

После каждой игры гости заполняют анкеты с обратной связью, что позволяет организаторам улучшать формат и делать его более интересным. Например, по просьбе игроков появилась игра со словами песен на экране, как в караоке.

Кроме того, проводятся тематические сессии – в стиле рока или с подборкой самых популярных мелодий. Примерно 70 % участников – это новички, которые впервые приходят на игру.