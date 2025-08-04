Горячую линию по вопросам подготовки школьников к учебному году открыли в Псковской области

17:12, 04 августа 2025, ПАИ

До нового учебного года остаётся меньше месяца. Пора начинать собирать ребёнка в школу. На все вопросы ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области в рамках горячей линии. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении.

С 4 августа специалисты будут отвечать на вопросы о детской одежде, обуви, игрушках, канцелярии, питании и действующих нормативных требованиях. Звонки принимают круглосуточно по бесплатному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

Или с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам в Пскове: (8 8112) 62-24-77, 62-25-03. С консультационным центром для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области можно связаться по телефонам (8 8112) 66-21-16 и 66-83-89.

На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Псковской области представлены советы по выбору школьной формы и рюкзаков, а также рекомендации по организации рабочего места и соблюдению режима дня для школьников.

Горячая линия будет работать в течение месяца – до 4 сентября.