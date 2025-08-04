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Общество

Житель Пушкинских Гор оплатил почти 350 тысяч рублей долга для вступления в наследство

Судебные приставы заставили 31-летнего жителя Пушкинских Гор погасить все долги, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении мужчины на исполнении находилось восемь исполнительных производств на сумму 346 тысяч рублей. Он задолжал по штрафам ГИБДД, кредитам и взносам на капитальный ремонт.

Чтобы вступить в наследство, житель Пушкинских Гор должен был оформить имущество, однако на него наложили запрет на регистрационные действия.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил, что для оформления наследства необходимо полностью погасить задолженность. Мужчина полностью оплатил всю сумму долга, а сотрудник ведомства вынес постановление об отмене ограничений на вступление в наследство. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.

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