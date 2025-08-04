Создатель музея «Вперёд в СССР» и автор музыкального лото рассказал о ключах к успеху

17:38, 04 августа 2025, ПАИ

Что помогает сделать проект успешным и популярным, рассказал основатель арт-пространства «Вперёд в СССР», ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

По словам Дмитрия Третьякова, прежде всего важно верить в успех собственного дела. Во-вторых, необходимы опыт и понимание, что проект может быть реализован. Но самым главным фактором успешной работы Третьяков считает поддержку близких.

«Меня жена поддерживает в любой затее, которую я придумываю», – отметил он.

Дмитрий Третьяков рассказал, что за время работы они пытались запускать множество проектов, не все из них становились успешными.

«Есть стопроцентный способ сделать то, что будет пользоваться популярностью, – это сделать сто раз что-то и из этого что-то одно выстрелит. Когда мы начинали, было не так много опыта. Сейчас уже понимаешь, что идея интересная, но нет. Либо не хватит времени, либо других ресурсов», – поделился гость студии.

Вместе с ним работает команда, готовая к любым форс-мажорам, уточнил Дмитрий Третьяков.