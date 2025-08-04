О фейках и реальных изменениях для автомобилистов с 1 августа: разъясняем в карточках

18:09, 04 августа 2025, ПАИ

Сообщения о новых драконовских штрафах с 1 августа являются дезинформацией. Основные изменения штрафов произошли ранее в этом году, а с августа вступили в силу лишь отдельные поправки, не связанные с кардинальным увеличением штрафов. О фейках и реальных изменениях для автомобилистов – в карточках ПАИ.

Что не изменилось

Фейковые новости о штрафах широко распространились в интернете, утверждая, что с 1 августа 2025 года:

за превышение скорости на 5–10 км/ч будут штрафовать на 5 000 рублей;

за превышение на 60+ км/ч – на 50 000 рублей;

за использование телефона – до 30 000 рублей с лишением прав;

за парковку на газонах – от 10 000 до 30 000 рублей.

Официальные источники опровергают эту информацию. В ГИБДД подтвердили, что в главу 12 КоАП РФ (нарушения в сфере безопасности дорожного движения) с 1 августа никаких изменений не вносилось.

Реальные изменения

С 18 июля вступили в силу:

штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД увеличен с 500–800 до 7 000 – 10 000 рублей, за повторное нарушение – штраф 10 000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев;

новые штрафы для владельцев грузовиков за нарушения весогабаритного контроля – до 600 000 рублей.

Фактически с 1 августа вступили в силу технические изменения, не связанные с увеличением штрафов:

техосмотр:

– обязательная электронная регистрация результатов;

– цифровая диагностическая карта;

экзамены в ГИБДД:

– обязательная видеозапись процесса сдачи;

– электронная система фиксации ошибок;

– публикация экзаменационных маршрутов;

ОСАГО:

– полис исключён из обязательных документов при постановке на учёт;

– штраф за повторную езду без ОСАГО остаётся в размере 3 000 – 5 000 рублей (введён с января 2025 года).