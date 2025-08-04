О фейках и реальных изменениях для автомобилистов с 1 августа: разъясняем в карточках
Сообщения о новых драконовских штрафах с 1 августа являются дезинформацией. Основные изменения штрафов произошли ранее в этом году, а с августа вступили в силу лишь отдельные поправки, не связанные с кардинальным увеличением штрафов. О фейках и реальных изменениях для автомобилистов – в карточках ПАИ.
Что не изменилось
Фейковые новости о штрафах широко распространились в интернете, утверждая, что с 1 августа 2025 года:
- за превышение скорости на 5–10 км/ч будут штрафовать на 5 000 рублей;
- за превышение на 60+ км/ч – на 50 000 рублей;
- за использование телефона – до 30 000 рублей с лишением прав;
- за парковку на газонах – от 10 000 до 30 000 рублей.
Официальные источники опровергают эту информацию. В ГИБДД подтвердили, что в главу 12 КоАП РФ (нарушения в сфере безопасности дорожного движения) с 1 августа никаких изменений не вносилось.
Реальные изменения
С 18 июля вступили в силу:
- штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД увеличен с 500–800 до 7 000 – 10 000 рублей, за повторное нарушение – штраф 10 000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев;
- новые штрафы для владельцев грузовиков за нарушения весогабаритного контроля – до 600 000 рублей.
Фактически с 1 августа вступили в силу технические изменения, не связанные с увеличением штрафов:
- техосмотр:
– обязательная электронная регистрация результатов;
– цифровая диагностическая карта;
- экзамены в ГИБДД:
– обязательная видеозапись процесса сдачи;
– электронная система фиксации ошибок;
– публикация экзаменационных маршрутов;
- ОСАГО:
– полис исключён из обязательных документов при постановке на учёт;
– штраф за повторную езду без ОСАГО остаётся в размере 3 000 – 5 000 рублей (введён с января 2025 года).
О музее «Вперёд в СССР» и организации идеальной свадьбы поговорили на «Серебряном дожде». Главное