Развитие волонтёрских инициатив в соцучреждениях обсудили в Пскове

19:08, 04 августа 2025, ПАИ

Семинар-совещание «Стационарные учреждения социального обслуживания. Волонтёрство внутри и за периметром» для представителей социальных учреждений из Псковской области прошло в Доме молодёжи, сообщили ПАИ в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества.

Мероприятие было организовано для сотрудников стационарных социальных учреждений, которые отвечают за взаимодействие с волонтёрами и за организацию волонтёрской деятельности среди проживающих.

Открыла мероприятие заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева. Она подчеркнула важность развития волонтёрских инициатив в социальных учреждениях. Эксперты поделились практическими рекомендациями по организации добровольческих инициатив как среди проживающих, так и с привлечением внешних помощников.

Начальник ресурсного центра добровольчества Алина Корныльева подробно рассказала о системном подходе к организации волонтёрской работы, особое внимание уделив развитию «серебряного» волонтёрства. Отдельный блок был посвящён поиску партнёров и привлечению ресурсов. Директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой поделилась эффективными методиками установления сотрудничества с различными организациями и привлечения дополнительной поддержки социальных проектов.

«Надеюсь, в каждом социальном учреждении из тех, чьи представители у нас сегодня присутствовали, будут созданы волонтёрские отряды, которые будут включаться не только в нашу повестку, но и у себя в учреждениях будут активно развивать волонтёрские сообщества. Каждую организацию, готовю организовать волонтёрскую деятельность, мы будем индивидуально сопровождать, пока они уверенно не встанут на этот путь», – отметила начальник ресурсного центра добровольчества АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алина Корныльева.