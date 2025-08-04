Женщина в зелёно-голубом сарафане пропала в Пскове

20:10, 04 августа 2025, ПАИ

39-летняя Надежда Алексеева (Жукова) пропала в Пскове. С 2 августа её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы женщины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы до плеч, глаза зеленые. Была одета в сарафан зелёно-голубого цвета и белые кроссовки.

Ранее сообщалось, что продолжаются поиски 24-летнего Александра Емельянова, который пропал в Великолукском районе.