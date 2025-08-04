Женщина в зелёно-голубом сарафане пропала в Пскове
39-летняя Надежда Алексеева (Жукова) пропала в Пскове. С 2 августа её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Приметы женщины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы до плеч, глаза зеленые. Была одета в сарафан зелёно-голубого цвета и белые кроссовки.
Ранее сообщалось, что продолжаются поиски 24-летнего Александра Емельянова, который пропал в Великолукском районе.
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