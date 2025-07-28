24-летний молодой человек пропал в Великолукском районе

07:30, 28 июля 2025, ПАИ

24-летний Александр Емельянов пропал в Великолукском районе, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

С 26 июля местонахождение молодого человека неизвестно. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые.

Пропавший был одет в футболку с надписью Puma, тёмные шорты и серые кроссовки. Также у него с собой была поясная сумка.

Любую полезную информацию можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.