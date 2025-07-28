24-летний молодой человек пропал в Великолукском районе
24-летний Александр Емельянов пропал в Великолукском районе, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
С 26 июля местонахождение молодого человека неизвестно. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые.
Пропавший был одет в футболку с надписью Puma, тёмные шорты и серые кроссовки. Также у него с собой была поясная сумка.
Любую полезную информацию можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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