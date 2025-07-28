Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

24-летний молодой человек пропал в Великолукском районе

24-летний Александр Емельянов пропал в Великолукском районе, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

С 26 июля местонахождение молодого человека неизвестно. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые.

Пропавший был одет в футболку с надписью Puma, тёмные шорты и серые кроссовки. Также у него с собой была поясная сумка.

Любую полезную информацию можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
28 июля 2025

24-летний молодой человек пропал в Великолукском районе
27 июля 2025

Поиски пропавшего неделю назад мужчины продолжаются в Псковской области
27 июля 2025

54-летний мужчина пропал в Куньинском районе
27 июля 2025

Автомобиль скатился в озеро в Гдовском районе
27 июля 2025

Ещё один беспилотник сбили над Псковской областью
27 июля 2025

Шесть БПЛА сбиты в Псковской области
27 июля 2025

Над Невельским районом сбит БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...