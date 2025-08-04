В медорганизации Псковской области стали реже обращаться по поводу укусов клещей

21:35, 04 августа 2025, ПАИ

С 28 июля по 3 августа в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовано 44 клеща, что на 30 меньше, чем на прошлой неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

В частности, в Пскове специалисты исследовали 33 клещей, а в Великих Луках – 11, среди них 13 паразитов были заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Другие опасные инфекции, в частности клещевой вирусный энцефалит, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, в исследуемых образцах не обнаружены.

Отметим, в 2025 году в учреждении всего исследовано 1 628 клещей. По сравнению с периодом полуторамесячной давности поражённость клещей снизилась с 29,3 до 22,7 % (уменьшение показателя на 6,6 %), отметили в медучреждении. За неделю количество исследований клещей в ПЦР-лаборатории учреждения уменьшилось с 74 до 44 – на 59 %.

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, в сравнении с прошлым периодом количество обращений также уменьшилось в 1,3 раза (с 141 до 104 человек).

Ранее сообщалось, что 29-летний мужчина заразился боррелиозом после укуса клеща в Гдовском районе.