Мощи святителя Тихона встретят в Пскове

22:09, 04 августа 2025, ПАИ

С 13 по 14 августа ковчег с частицей мощей святителя Тихона посетит Псковскую епархию. Мощи доставят в Псков по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского принесения честных мощей святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Торжественная встреча состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе 13 августа в 08:50. Встречу ковчега с частицей мощей святителя Тихона и Божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Святыня будет пребывать в главном храме города до 18:00 14 августа. В эти дни у мощей духовенство Псковской епархии будет совершать молебны. Кафедральный собор открыт с 08:00.

Масштабный крестный ход приурочен к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона. Начало принесения ковчега с частицей мощей святителя в епархии Русской православной церкви было положено святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом 6 апреля 2025 года на Божественной литургии в Донском Ставропигиальном монастыре города Москвы. В течение 185 дней мощи святителя будут принесены в 90 городов России и Беларуси и посетят все митрополии Русской православной церкви.

Ранее сообщалось, что памятник патриарху Московскому и всея Руси Тихону (Беллавину) установили на улице Советской в Пскове.