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Общество

Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств: объясняем в карточках

Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.

Многие россияне имеют право на льготные лекарства, но иногда сталкиваются с трудностями при их получении.

Важно знать:

  • льготные лекарства отпускают только в государственных аптеках – частные аптеки этим не занимаются;
  • если лекарства нет в одной аптеке, можно попробовать обратиться в другую государственную аптеку того же региона;
  • если лекарства нет ни в одной аптеке, его должен заказать фармацевт. Срок доставки – от 10 до 15 дней.

В карточках – подробная инструкция, куда обращаться за льготными лекарствами, как их получить и почему могут отказать в выдаче.

  • Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств
    Фото: Минздрав РФ
  • Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств
    Фото: Минздрав РФ
  • Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств
    Фото: Минздрав РФ
  • Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств
    Фото: Минздрав РФ
  • Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств
    Фото: Минздрав РФ
  • Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств
    Фото: Минздрав РФ

Ранее специалисты Минздрава РФ рассказали, как сохранить острый ум до старости.

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