Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств: объясняем в карточках
Что делать, если в аптеке нет льготных лекарств, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.
Многие россияне имеют право на льготные лекарства, но иногда сталкиваются с трудностями при их получении.
Важно знать:
- льготные лекарства отпускают только в государственных аптеках – частные аптеки этим не занимаются;
- если лекарства нет в одной аптеке, можно попробовать обратиться в другую государственную аптеку того же региона;
- если лекарства нет ни в одной аптеке, его должен заказать фармацевт. Срок доставки – от 10 до 15 дней.
В карточках – подробная инструкция, куда обращаться за льготными лекарствами, как их получить и почему могут отказать в выдаче.
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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