В Госдуме предложили ввести единые требования для платных парковок

09:01, 05 августа 2025, ПАИ

В России предлагают установить единые для всех регионов России дни, в которые не будет взиматься плата за пользование платными парковками. На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Планируется, что пользование платными парковками будет для автовладельцев бесплатным «по воскресеньям, а также по нерабочим праздничным дням, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, дням, на которые перенесены выходные дни <...>, субботам, следующим за нерабочим праздничным днем или днем, на который перенесен выходной день».

Это правило будет действовать на платных парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. При этом на таких стоянках региональные власти получат право устанавливать дополнительные бесплатные дни, пишет газета «Известия».

Аналогичные правила хотят ввести и на платных парковках, которые находятся на дорогах местного значения. В этом случае право вводить дополнительные дни, когда стоянка будет бесплатной, получат и муниципальные власти, следует из законопроекта.

Авторы документа отметили, что сейчас в регионах действуют разные правила в отношении взимания платы за стоянку машин по воскресеньям и в праздничные дни. В одних городах, например в Москве, эта схема работает уже достаточно давно. В других платить за парковку автомобиля приходится в любой день, независимо от того, праздничный он или нет.

«Это приводит к ситуации, когда автомобилисты разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство граждан. Введение единых правил позволит устранить неравенство между регионами», — говорится в пояснительной записке к документу.